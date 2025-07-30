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В Ростовской области выявлены очаги клещевых опасных инфекции

В Ростовской области выявлены очаги клещевых опасных инфекции
В Ростовской области выявили новый очаг инфекции, передающийся клещами. Информацию предоставили в региональном Роспотребнадзоре.

В регионе активно распространены очаги заболеваний, передающихся через клещей. Среди них: крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, лихорадка КУ а также новый - гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Гранулоцитарный анаплазмоз человека — инфекционное заболевание, которое вызывается бактерией анаплазмой и передаётся иксодовыми клещами.

Отметим, что на данный момент в 11 муниципалитетах донского региона выявили случаи заражения КГЛ: Ростове-на-Дону, Волгодонске, Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском, Сальском, Зимовниковском, Семикаракорском и Октябрьском районах.

В зоне риска заражения инфекционными заболеваниями находятся как горожане, так и сельские жители.
Фото: Дондей
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