Никита Медведев, экс-вратарь футбольного клуба «Ростов», подписал контракт с «Пари НН» на три года

Фото: ФК Ростов

Никита Медведев, бывший игрок футбольного клуба «Ростов», подписал контракт с «Пари НН» на три года. Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях 24 июня.В ближайшие три сезона Никита будет защищать цвета клуба из Нижнего Новгорода.Никита Медведев родился в Ижевске. Свою профессиональную карьеру он начал в 2013 году, играя за клуб «Зенит-Ижевск» в матчах Второго дивизиона против пермского «Октана». Он стал основным голкипером команды и провёл за три неполных сезона 44 матча.В 2016 году Никита перешёл в ФК «Ростов». За время выступлений в составе ростовчан он провёл 41 матч, из которых 16 были «сухие».Никита Медведев является рекордсменом по продолжительности «сухой» серии в рамках одного турнира. В 2022 году он получил тяжёлую травму, но смог восстановиться и вернуться на поле, чтобы играть за «Ростов».