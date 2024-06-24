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Никита Медведев, экс-вратарь футбольного клуба «Ростов», подписал контракт с «Пари НН» на три года

Никита Медведев, экс-вратарь футбольного клуба «Ростов», подписал контракт с «Пари НН» на три года
Никита Медведев, бывший игрок футбольного клуба «Ростов», подписал контракт с «Пари НН» на три года. Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях 24 июня.

В ближайшие три сезона Никита будет защищать цвета клуба из Нижнего Новгорода.

Никита Медведев родился в Ижевске. Свою профессиональную карьеру он начал в 2013 году, играя за клуб «Зенит-Ижевск» в матчах Второго дивизиона против пермского «Октана». Он стал основным голкипером команды и провёл за три неполных сезона 44 матча.

В 2016 году Никита перешёл в ФК «Ростов». За время выступлений в составе ростовчан он провёл 41 матч, из которых 16 были «сухие».

Никита Медведев является рекордсменом по продолжительности «сухой» серии в рамках одного турнира. В 2022 году он получил тяжёлую травму, но смог восстановиться и вернуться на поле, чтобы играть за «Ростов».
Фото: ФК Ростов
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