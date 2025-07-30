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В Ростовской области сохраняется высокая концентрация пыльцы сорных растений

В Ростовской области сохраняется высокая концентрация пыльцы сорных растений

Согласно информации с региональной карты пыльцы, в Ростовской области в ближайшие семь дней ожидается высокая концентрация пыльцы амброзии и иных сорных трав.

Предполагается, что повышенный уровень этих аллергенов сохранится до 8 августа. Прогнозы на более поздний период пока не определены.

Аллергическая реакция на сорные травы, известная как поллиноз, является иммунным ответом организма на растительную пыльцу. Эта реакция проявляется различными признаками, такими как заложенность носа, частое чихание, зуд, выделение слез, а в отдельных случаях – высыпания на коже и затрудненное дыхание.
Фото: Donday
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