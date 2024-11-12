Голкипер Никита Медведев учитывает советы тренера, с которым сотрудничал в «Ростове»
Вратарь Никита Медведев продолжает прислушиваться к рекомендациям тренера, с которым он ранее сотрудничал в футбольном клубе "Ростов".
Хотя 29-летний вратарь ушел из этого клуба еще весной, он продолжает общаться с наставником ростовской команды Виталием Кафановым.
Стоит подчеркнуть, что с началом нового футбольного сезона — 2024/25 Медведев заключил контракт с «Пари НН». Вратарь уже провёл 15 матчей за команду из Нижнего Новгорода. После того как футболист покинул «Ростов», он заявил, что клуб не предложил ему продлить действующий контракт.
В составе «желто-синих» Медведев играл в 2016-2017 и 2022-2024 годах.