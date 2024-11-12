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Голкипер Никита Медведев учитывает советы тренера, с которым сотрудничал в «Ростове»

Голкипер Никита Медведев учитывает советы тренера, с которым сотрудничал в «Ростове»
Вратарь Никита Медведев продолжает прислушиваться к рекомендациям тренера, с которым он ранее сотрудничал в футбольном клубе "Ростов".

Хотя 29-летний вратарь ушел из этого клуба еще весной, он продолжает общаться с наставником ростовской команды Виталием Кафановым.

- Мы всегда на связи с Кафановым. Какие у него советы? Витальевич напоминает о важности поддержания уровня, не останавливаться на достигнутом, ежедневно работать и быть полезным команде. О национальной сборной мы не беседовали, — поделился Медведев в разговоре с «РБ Спорт».

Стоит подчеркнуть, что с началом нового футбольного сезона — 2024/25 Медведев заключил контракт с «Пари НН». Вратарь уже провёл 15 матчей за команду из Нижнего Новгорода. После того как футболист покинул «Ростов», он заявил, что клуб не предложил ему продлить действующий контракт.

В составе «желто-синих» Медведев играл в 2016-2017 и 2022-2024 годах.
Фото: РБ спорт
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