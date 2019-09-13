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Вратарь ГК «Ростов-Дон» Галина Мехдиева стала лучшим игроком матча с «Лучом»

Вратарь ГК «Ростов-Дон» Галина Мехдиева стала лучшим игроком матча с «Лучом»
Лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Луч» стала вратарь Галина Мехдиева. За девушку проголосовали более 26 процентов болельщиков. На втором месте оказалась Анна Вяхирева, на третьем — Анна Сень.

Напомним, игра с московским клубом прошла 12 сентября. Встреча закончилась безоговорочной победой гандболисток «Ростов-Дона». После финальной сирены цифры на табло показывали 36:15 в пользу «жёлто-чёрных».

14 сентября ростовчанки провели очередной победный матч со звенигородской «Звездой».

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