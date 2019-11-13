Лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - ЦСКА стала Галина Мехдиева



Голкипера «Ростов-Дона» выбрали лучшим игроком матча с ЦСКА. Итоги голосования среди болельщиков подвели 14 ноября. За Галину Мехдиеву проголосовали более 52 процентов фанатов. В тройку лучших также вошли Юлия Манагарова и Анна Вяхирева.



Напомним, встреча между «Ростов-Доном» и ЦСКА состоялась 12 ноября в Москве. Матч стал первым в истории, ведь армейский гандбольный клуб появился только летом 2019 года. Наши спортсменки обыграли хозяев со счётом 20:25.



Болельщики отметили отличную игру Галины Мехдиевой, которая доблестно защищала свои ворота.