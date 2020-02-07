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Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Вяхирева стала лучшим игроком в матче с «Ференцварошем»

Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Вяхирева стала лучшим игроком в матче с «Ференцварошем»
Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Вяхирева признана лучшим игроком в матче с «Ференцварошем». Такой выбор сделали болельщики.

За спортсменку проголосовали 78% фанатов. На втором месте оказалась Юлия Манагарова с результатом 37% и вратарь Анна Седойкина — 25%.

Вяхирева превосходно показала себя на поле, закинув девять мячей в ворота соперника. Правая крайняя также совершила точный бросок из центральной зоны, открыв счет в первой атаке команды.

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