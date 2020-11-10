Вратарь ФК «Ростов» стал лучшим игроком в матче с ЦСКА

Вратарь футбольного клуба «Ростов» стал лучшим игроком в матче с ЦСКА. Сергей Песьяков получил среднюю оценку - 4,7 из 5.Напомним, Сергей Песьяков отразил девять ударов в матче между ЦСКА и «Ростовом». Это лучший показатель в 14-м туре Тинькофф РПЛ. В связи с этим болельщики признали его лучшим игроком матча.Также отличную игру показали Кенто Хашимото (за него отдали 3,8 из 5 голосов), Максим Осипенко (3,6 из 5), Данил Глебов (3,5 из 5), а также Понтус Алмквист (3,5 из 5).Напомним, игра состоялась 8 ноября и завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0.Сергей Песьяков первоначально играл на позиции нападающего, но после разгромного поражения своей команды решил попробовать позицию вратаря. В 2006 году дебютировал на взрослом уровне в составе команды «Шинник». После этого игрок сменил несколько футбольных клубов, где показал отличные результаты.В июне 2017 года Песьяков на два года перешёл в «Ростов». В середине РФПЛ-2017/18 он потерял место в стартовом составе, а на его место поставили Илью Абаева. В середине сезона-2018/19 Песьяков вновь занял место в воротах донской команды, а летом 2019 года вратарь продлил контракт с «Ростовом» еще на три года.