Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Вратарь ФК «Ростов» Сергей Песьяков признан лучшим игроком месяца

Вратарь ФК «Ростов» Сергей Песьяков признан лучшим игроком месяца
Болельщики признали лучшим игроком марта голкипера ФК «Ростов» Сергея Песьякова. В послематчевых голосованиях он набрал наивысший средний балл — 4,1 из 5.

Ранее Песьякова выбрали лучшим игроком матча «Ростов» - «Арсенал», который прошёл 10 марта.

Сергею 30 лет, свою карьеру он начал в качестве нападающего в одном из ивановских клубов. Когда его команда потерпела разгромное поражение, решил попробовать себя в роли вратаря.

«Взрослый» дебют состоялся в 2006 году в ярославском «Шиннике». Через три года Сергей перешёл в «Спартак». В 2017 году спортсмена пригласили в «Ростов». В Чемпионате России по футболу 2017-2018 гг потерял место в стартовом составе, но снова вернулся в сезоне 2018-2019.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.