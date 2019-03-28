Вратарь ФК «Ростов» Сергей Песьяков признан лучшим игроком месяца



Болельщики признали лучшим игроком марта голкипера ФК «Ростов» Сергея Песьякова. В послематчевых голосованиях он набрал наивысший средний балл — 4,1 из 5.



Ранее Песьякова выбрали лучшим игроком матча «Ростов» - «Арсенал», который прошёл 10 марта.



Сергею 30 лет, свою карьеру он начал в качестве нападающего в одном из ивановских клубов. Когда его команда потерпела разгромное поражение, решил попробовать себя в роли вратаря.



«Взрослый» дебют состоялся в 2006 году в ярославском «Шиннике». Через три года Сергей перешёл в «Спартак». В 2017 году спортсмена пригласили в «Ростов». В Чемпионате России по футболу 2017-2018 гг потерял место в стартовом составе, но снова вернулся в сезоне 2018-2019.