Защитник «Тамбова» перешёл в «Ростов»



Фото: lifetambov.ru

Защитник «Тамбова» Максим Осипенко перешёл в донской клуб. Об этом сообщили в ФК «Ростов» 9 января.



По информации клуба, 25-летний футболист заключил с «жёлто-синими» контракт на 4,5 года.



Свою профессиональную карьеру спортсмен начал в омском клубе «Иртыш». В начале 2016 года он перешёл в воронежский «Факел», сыграл за команду более 100 матчей и забил девять голов.



Летом 2019 года начал выступать за «Тамбов». В первой части Российской Премьер-Лиги сыграл 17 игр, забив один гол.