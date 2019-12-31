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Защитник «Тамбова» перешёл в «Ростов»

Защитник «Тамбова» перешёл в «Ростов»
Фото: lifetambov.ru
Защитник «Тамбова» Максим Осипенко перешёл в донской клуб. Об этом сообщили в ФК «Ростов» 9 января.

По информации клуба, 25-летний футболист заключил с «жёлто-синими» контракт на 4,5 года.

Свою профессиональную карьеру спортсмен начал в омском клубе «Иртыш». В начале 2016 года он перешёл в воронежский «Факел», сыграл за команду более 100 матчей и забил девять голов.

Летом 2019 года начал выступать за «Тамбов». В первой части Российской Премьер-Лиги сыграл 17 игр, забив один гол.

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