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Виктор Онопко рассказал о сложном характере главного тренера футбольного клуба «Ростов»

Виктор Онопко рассказал о сложном характере главного тренера футбольного клуба «Ростов»
Виктор Онопко рассказал о сложном характере главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина. Он отметил, что в их рабочем процессе иногда возникают разногласия, однако их отношения остаются тёплыми.

- Ссор не было, но споры иногда случаются. Валерий Георгиевич и в жизни бывает колючим. Он разный, но не меняется. И это хорошо. Карпин такой, какой он есть. Может пошутить, подколоть, но в добром тоне, — поделился Онопко с «Чемпионатом».

По словам Виктора, их дружба с Валерием Карпиным началась ещё во времена их совместных выступлений за сборную и с тех пор только крепчает.

Футболисты также отмечали резкий характер Карпина и суровую дисциплину, которую он вводит в команде: ежедневные тренировки, соблюдение режима и правильное питание. Однако такой образ «сурового тренера» не мешает Карпину успешно развиваться свою карьеру.
Фото: ФК Ростов
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