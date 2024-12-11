Валерий Карпин намекнул на изменения в "Ростове" в 2025 году

Фото: ФК Ростов

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» намекнул на то, что в 2025 году в команде могут произойти изменения.Он отметил, что у него есть понимание, какие трансферы могут быть осуществлены и кто покинет команду в зимний период. Однако, кто именно уйдёт, он не уточнил.- Если поступит сумасшедшее предложение по кому-то из игроков, я думаю, что «Ростов» будет его рассматривать, — сказал Карпин.Многие фанаты сразу подумали о капитане команды Даниле Глебове, которого так настойчиво пытался купить «Спартак». По неофициальной информации, руководство «Ростова» запросило за Глебова 1,3 млрд рублей, в то время как «Спартак» был готов заплатить только 1,1 млрд рублей.