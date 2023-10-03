Главный тренер «Ростова» Карпин иронично намекнул жене, что хочет сына

Фото: Соцсети.

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин иронично поздравил жену с днем рождения. Дарья Карпина 2 октября отметила свое 35-летие.В честь праздника главный тренер «Ростова» решил поздравить жену не только лично, но и в сети. Он написал забавный пост, в котором в очередной раз намекнул жене, что хочет сына.— Поздравляю, любимая Даша. Хоть и старенькая ты уже, но люблю тебя все сильнее. И хочу пожелать тебе здоровья, так как дети его у нас забирают, а тебе еще рожать и рожать. До Жорика, — написал Карпин в соцсетях.Карпины в браке уже несколько лет. За это время у пары родились две дочки - Дарья и Александра. Однако Карпин не теряет надежды, что любимая все же когда-то подарит ему сына.