Валерий Карпин сообщил, что он не мечтает вновь возглавить «Спартак»

Фото: ФК Ростов

Валерий Карпин сообщил, что не мечтает снова возглавить «Спартак». Главный тренер ФК «Ростов» об этом рассказал в одном из интервью.Карпин не считает необходимым возвращаться к «красно-белым». Кроме того, он отметил, что сейчас его цель - работа тренером донской команды и сборной России.Заслуженный мастер спорта страны стал тренером «желто-синих» в 2017 году, а через четыре года - сборной России. В начале своего назначения он планировал управлять и национальной командой, и клубом одновременно. Однако он через некоторое время оставил «Ростов» и полностью посвятил себя работе со сборной. Но после временного отстранения национальной команды в 2022 году он вернулся к совмещению обеих должностей.