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Валерий Карпин сообщил, что он не мечтает вновь возглавить «Спартак»

Валерий Карпин сообщил, что он не мечтает вновь возглавить «Спартак»
Валерий Карпин сообщил, что не мечтает снова возглавить «Спартак». Главный тренер ФК «Ростов» об этом рассказал в одном из интервью.

Карпин не считает необходимым возвращаться к «красно-белым». Кроме того, он отметил, что сейчас его цель - работа тренером донской команды и сборной России.

Заслуженный мастер спорта страны стал тренером «желто-синих» в 2017 году, а через четыре года - сборной России. В начале своего назначения он планировал управлять и национальной командой, и клубом одновременно. Однако он через некоторое время оставил «Ростов» и полностью посвятил себя работе со сборной. Но после временного отстранения национальной команды в 2022 году он вернулся к совмещению обеих должностей.
Фото: ФК Ростов
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