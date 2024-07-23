Два игрока футбольного клуба «Ростов» не примут участие в матче с самарской командой

Фото: ФК Ростов

Два полузащитника футбольного клуба «Ростов» не смогут принять участие в матче с «Крыльями Советов» из-за травм. Об этом сообщил главный тренер команды Валерий Карпин на пресс-конференции, которая состоялась 20 июля.19-летний Эяд Аль-Аскалани и 21-летний Иван Комаров не попали в основной состав на матч с самарским клубом. По медицинским показаниям они не готовы выйти на поле в следующем матче МИР РПЛ – 2024/2025.- Футболисты будут готовы к следующей неделе, после игры с Самарой, — прокомментировал ситуацию Валерий Карпин.О характере травм, полученных игроками, главный тренер не сообщил.Напомним, что ещё один полузащитник команды, Мохаммад Мохебби, пропустил первые игры нового футбольного сезона из-за серьёзной травмы стопы. Он не смог сыграть в первом матче тура МИР РПЛ – 2024/2025 с ЦСКА. Ожидается, что Мохебби вернётся в строй в конце августа или начале сентября.