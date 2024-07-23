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Два игрока футбольного клуба «Ростов» не примут участие в матче с самарской командой

Два игрока футбольного клуба «Ростов» не примут участие в матче с самарской командой
Два полузащитника футбольного клуба «Ростов» не смогут принять участие в матче с «Крыльями Советов» из-за травм. Об этом сообщил главный тренер команды Валерий Карпин на пресс-конференции, которая состоялась 20 июля.

19-летний Эяд Аль-Аскалани и 21-летний Иван Комаров не попали в основной состав на матч с самарским клубом. По медицинским показаниям они не готовы выйти на поле в следующем матче МИР РПЛ – 2024/2025.

- Футболисты будут готовы к следующей неделе, после игры с Самарой, — прокомментировал ситуацию Валерий Карпин.

О характере травм, полученных игроками, главный тренер не сообщил.

Напомним, что ещё один полузащитник команды, Мохаммад Мохебби, пропустил первые игры нового футбольного сезона из-за серьёзной травмы стопы. Он не смог сыграть в первом матче тура МИР РПЛ – 2024/2025 с ЦСКА. Ожидается, что Мохебби вернётся в строй в конце августа или начале сентября.
Фото: ФК Ростов
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