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В ФК «Ростов» назначили итальянского тренера-реабилитолога

В ФК «Ростов» назначили итальянского тренера-реабилитолога
Новый специалист пополнил ряды футбольного клуба «Ростов». К команде присоединился тренер-реабилитолог Габриэле Маттиусси. Он приехал на сборы в Абу-Даби.

Тренер-реабилитолог работает с футболистами, которые получили травмы. Он помогает им восстановиться и снова выйти на поле.

Габриэле Маттиусси — итальянец. Он родился в городе Удине, в 2013 году окончил университет по специальности «Физическая реабилитация». До того как присоединиться к «Ростову», молодой человек работал в клубе «Удинезе».

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