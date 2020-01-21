В ФК «Ростов» назначили итальянского тренера-реабилитолога



Новый специалист пополнил ряды футбольного клуба «Ростов». К команде присоединился тренер-реабилитолог Габриэле Маттиусси. Он приехал на сборы в Абу-Даби.



Тренер-реабилитолог работает с футболистами, которые получили травмы. Он помогает им восстановиться и снова выйти на поле.



Габриэле Маттиусси — итальянец. Он родился в городе Удине, в 2013 году окончил университет по специальности «Физическая реабилитация». До того как присоединиться к «Ростову», молодой человек работал в клубе «Удинезе».