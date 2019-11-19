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ФК «Сочи» возглавит бывший тренер «Ростова» Курбан Бердыев

ФК «Сочи» возглавит бывший тренер «Ростова» Курбан Бердыев
Бывший тренер «Ростова» возглавит ФК «Сочи». Курбан Бердыев может вскоре подписать контракт с новичком Российской Премьер-Лиги, сообщает «Чемпионат».

В среду, 20 ноября, в клубе «Сочи» сообщили об уходе главного тренера Александра Точилина. До зимы его обязанности будет исполнять Роман Березовский.

Есть информация, что сочинцы нашли компромисс с Курбаном Бердыевым по поводу назначения его главным тренером клуба.
В «Ростове» Бердыев работал с 2014 года. Он поднял команду с низа турнирной таблицы, и через два года «жёлто-синие» уже получили серебряную медаль в чемпионате России, также они завоевали право принять участие в Лиге чемпионов.

В августе 2016-го он ушёл с места главного тренера футбольного клуба «Ростов». Через месяц его назначили вице-президентом и тренером команды. Причинами своего ухода Бердыев называл долги по зарплате перед тренерами и футболистами. Летом 2017 года он окончательно ушёл из клуба.

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