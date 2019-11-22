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Хавбек «Ростова» Данил Глебов до весны не выйдет на поле из-за травмы

Хавбек «Ростова» Данил Глебов до весны не выйдет на поле из-за травмы
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов не сможет некоторое время выходить на поле. Спортсмен получил серьёзную травму во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

Как передаёт «Матч», у 20-летнего футболиста диагностировали перелом пятой плюсневой кости (стопы). В ближайшее время Данила ожидает операция. На лечение и реабилитацию уйдёт несколько месяцев, так что он не сможет выступать в составе «Ростова» до весны.

Момент с травмой Глебова вызвал споры среди футболистов и болельщиков. На записи с камеры видно, что игрок «Динамо» грубо нарушил правила, ударив Данила по ноге. Судья Василий Казарцев зафиксировал нарушение правил, но не показал москвичу карточку. Руководство «Ростова» намеревалось подавать жалобу в Российский футбольный союз.

Напомним, матч с «Динамо» закончился поражением дончан. Единственный гол за «жёлто-синих» забил Ивелин Попов.

Данил Глебов играет за «жёлто-синих» с января 2019 года. Он является воспитанником клубов «Томь» и «Локомотив».

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