Тренер Валерий Карпин продлил контракт с «Ростовом»



Футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с главным тренером Валерием Карпиным. Новое соглашение, подписанное сторонами, рассчитано на пять лет.



Специалист возглавляет команду «жёлто-синих» с декабря 2017 года. Изначально контракт предполагал сотрудничество на два с половиной года. Сейчас клуб находится на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги после 19 туров.



До того как получить должность главного тренера ФК «Ростов», Валерий Карпин работал в московском «Спартаке», испанской «Мальорке» и армавирском «Торпедо».



Не так давно стало известно, что спортсмен вместе с супругой Дарьей ждут пополнения в семье. Они уже воспитывают маленькую дочь Дашу.

