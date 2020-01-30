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Тренер Валерий Карпин продлил контракт с «Ростовом»

Тренер Валерий Карпин продлил контракт с «Ростовом»
Футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с главным тренером Валерием Карпиным. Новое соглашение, подписанное сторонами, рассчитано на пять лет.

Специалист возглавляет команду «жёлто-синих» с декабря 2017 года. Изначально контракт предполагал сотрудничество на два с половиной года. Сейчас клуб находится на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги после 19 туров.

До того как получить должность главного тренера ФК «Ростов», Валерий Карпин работал в московском «Спартаке», испанской «Мальорке» и армавирском «Торпедо».

Не так давно стало известно, что спортсмен вместе с супругой Дарьей ждут пополнения в семье. Они уже воспитывают маленькую дочь Дашу.

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