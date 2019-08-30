Тренер «Ростова» Валерий Карпин стал лучшим тренером РПЛ



Эксперты признали тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина лучшим тренером РПЛ. Он завоёвывает это звание уже второй месяц подряд.



За последние пять матчей подопечные Карпина проиграли только один раз — в матче с «Уфой», который закончился со счётом 0:2. Ничьей завершился матч с Уралом — 2:2. Уверенную победу ростовчане одерживали в матчах с «Крыльями Советов» (1:0), «Рубином» (2:1) и «Локомотивом» (2:1). Последняя встреча с «железнодорожниками» ознаменовалась дублем Элдора Шомуродова и двумя невероятными сейвами защитника Евгения Чернова.



В ходе голосования эксперты Российской Премьер-Лиги сделали свой выбор в пользу тренера «Краснодара» Сергея Матвеева. А болельщики и специалисты «Матч Премьер» отдали голоса Валерию Карпину.



Отметим, что после восьми туров «жёлто-синие» оказались на третьей строчке турнирной таблицы.