Тренер «Ростова» Валерий Карпин стал лучшим по мнению членов РПЛ



В Российской Премьер-Лиге назвали лучшим тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. Такой выбор сделали члены РПЛ и «Матч Премьер», а также болельщики. Голосование проходило в режиме онлайн.



Каждая сторона могла дать по одному голосу. Победителем становился тот тренер, который набрал два голоса из трёх. Карпин обошёл своих коллег из «Рубина», «Зенита», «Краснодара» и «Урала».



Валерию отдали голоса эксперты РПЛ и «Матч Премьер». По мнению болельщиков же, лучшим является тренер «Зенита» Сергей Семак.



Добавим, что «Ростов» занял вторую строчку турнирной таблицы, набрав семь очков. На первом месте стоит питерский клуб с девятью очками.