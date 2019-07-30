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Тренер «Ростова» Валерий Карпин стал лучшим по мнению членов РПЛ

Тренер «Ростова» Валерий Карпин стал лучшим по мнению членов РПЛ
В Российской Премьер-Лиге назвали лучшим тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. Такой выбор сделали члены РПЛ и «Матч Премьер», а также болельщики. Голосование проходило в режиме онлайн.

Каждая сторона могла дать по одному голосу. Победителем становился тот тренер, который набрал два голоса из трёх. Карпин обошёл своих коллег из «Рубина», «Зенита», «Краснодара» и «Урала».

Валерию отдали голоса эксперты РПЛ и «Матч Премьер». По мнению болельщиков же, лучшим является тренер «Зенита» Сергей Семак.

Добавим, что «Ростов» занял вторую строчку турнирной таблицы, набрав семь очков. На первом месте стоит питерский клуб с девятью очками.

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