Житель Таганрога вытащил двух гигантских сомов в Кулешовке

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Рыбак Игорь из Таганрога рассказал о впечатляющем улове. В районе Кулешовки ему удалось поймать двух огромных сомов.Обычная рыбалка превратилась для мужчины в настоящий трофейный выезд. На берег он вернулся сразу с двумя речными гигантами.Один сом потянул на 50 килограммов. Вес второго составил 64 килограмма.Игорь ловил рыбу с лодки старым способом - на квок. Это приспособление ударяют о воду, чтобы получить особый булькающий звук. Такой звук может напоминать сому кормление или привлекать его другим образом. После этого рыба поднимается из глубины к крючку.Подобные экземпляры встречаются нечасто. Чтобы набрать вес около 60 килограммов, сом должен прожить в реке примерно 20-25 лет. Поэтому даже один такой улов считается большой удачей, а два за одну поездку - редким случаем.