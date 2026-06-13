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Житель Таганрога вытащил двух гигантских сомов в Кулешовке

Житель Таганрога вытащил двух гигантских сомов в Кулешовке
Рыбак Игорь из Таганрога рассказал о впечатляющем улове. В районе Кулешовки ему удалось поймать двух огромных сомов.

Обычная рыбалка превратилась для мужчины в настоящий трофейный выезд. На берег он вернулся сразу с двумя речными гигантами.

Один сом потянул на 50 килограммов. Вес второго составил 64 килограмма.

Игорь ловил рыбу с лодки старым способом - на квок. Это приспособление ударяют о воду, чтобы получить особый булькающий звук. Такой звук может напоминать сому кормление или привлекать его другим образом. После этого рыба поднимается из глубины к крючку.

Подобные экземпляры встречаются нечасто. Чтобы набрать вес около 60 килограммов, сом должен прожить в реке примерно 20-25 лет. Поэтому даже один такой улов считается большой удачей, а два за одну поездку - редким случаем.
Фото: Соцсети
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