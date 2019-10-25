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Гол игрока «Ростова» Романа Ерёменко стал лучшим в 14-м туре РПЛ

Гол игрока «Ростова» Романа Ерёменко стал лучшим в 14-м туре РПЛ
Гол футболиста «Ростова» Романа Ерёменко стал лучшим в 14-м туре Российской Премьер-Лиги. Такой выбор сделали фанаты «жёлто-синих» в ходе онлайн-голосования.

Свой лучший мяч финский футболист забил в домашнем матче «Ростов» - «Сочи», который прошёл 26 октября. Встреча закончилась со счётом 2:0, и оба гола в ворота соперника отправил Ерёменко. Он «распечатал» ворота ФК «Сочи» на 41-й минуте и оформил дубль на 79-й.

Сразу по окончании матча эксперты Региональной федерации футбола и Российской Премьер-Лиги назвали Романа лучшим игроком встречи.

В следующем, 15-м, туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Краснодар». Игра запланирована на 3 ноября.

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