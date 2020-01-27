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Сразу четыре игрока молодёжного состава «Ростова» отправились на сборы в Катар

Сразу четыре игрока молодёжного состава «Ростова» отправились на сборы в Катар
Слева направо: Руслан Безруков, Евгений Ливаднов, Михаил Осинов и Евгений Черкес.

На сборы в Катар отправились несколько игроков молодёжного состава «Ростова». Спортсмены прибыли на Аравийский полуостров 28 января.

По данным пресс-службы «жёлто-синих» к основному составу присоединились четыре игрока «молодёжки». Для двух из них — Руслана Безрукова и Евгения Ливаднова — это первые сборы с основой. Руслан является самым младшим футболистом, ему только 17 лет. Полузащитник перешёл в «Ростов» в июне 2019 года.

Защитник Евгений Ливаднов выступает в составе молодёжного состава донской команды с 2017 года.

Хавбеки Михаил Осинов и Евгений Черкес уже не первый раз тренируются в основном составе клуба.

Во время сборов «Ростов» примет участие в розыгрыше Кубка Париматч Премьер. «Жёлто-синие» встретятся со «Спартаком», «Партизаном» и «Локомотивом».

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