Сразу четыре игрока молодёжного состава «Ростова» отправились на сборы в Катар



Слева направо: Руслан Безруков, Евгений Ливаднов, Михаил Осинов и Евгений Черкес.



На сборы в Катар отправились несколько игроков молодёжного состава «Ростова». Спортсмены прибыли на Аравийский полуостров 28 января.



По данным пресс-службы «жёлто-синих» к основному составу присоединились четыре игрока «молодёжки». Для двух из них — Руслана Безрукова и Евгения Ливаднова — это первые сборы с основой. Руслан является самым младшим футболистом, ему только 17 лет. Полузащитник перешёл в «Ростов» в июне 2019 года.



Защитник Евгений Ливаднов выступает в составе молодёжного состава донской команды с 2017 года.



Хавбеки Михаил Осинов и Евгений Черкес уже не первый раз тренируются в основном составе клуба.



Во время сборов «Ростов» примет участие в розыгрыше Кубка Париматч Премьер. «Жёлто-синие» встретятся со «Спартаком», «Партизаном» и «Локомотивом».