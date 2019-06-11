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В ФК «Ростов» назначили старшего тренера молодёжного состава команды

В ФК «Ростов» назначили старшего тренера молодёжного состава команды
В ФК «Ростов» назначили нового старшего тренера молодёжного состава команды. Им стал 42-летний Александр Черкес, сообщили в пресс-службе клуба.

Мужчина с 2008 по 2010 год был капитаном «жёлто-синих». В начале сезона 2017/2018 стал помощником тренера «молодёжки». Теперь он сам возглавил штаб.

Александр начал заниматься футболом в 1987 году в родном Воронеже. Он выступал за воронежский «Факел» и лискинский «Локомотив». В 2002 году его принял саратовский «Сокол». После 2004 года перешёл в «Луч-Энергия» города Владивосток. Спустя три года Черкеса пригласили в «Шинник», с который он выступал в Премьер-Лиге. Спустя какое-то время он стал капитаном команды.
В 2010 его назначили капитаном «Ростова». После этого сменил ещё два клуба: «Факел» и «Нижний Новгород».

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