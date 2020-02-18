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Против норвежского «Мольде» сыграли четыре игрока молодёжного состава «Ростова»

Против норвежского «Мольде» сыграли четыре игрока молодёжного состава «Ростова»
Вместе с основным составом футбольного клуба «Ростов» на сборах в Испании находятся несколько игроков «молодёжки». Четверо из них приняли участие в матче с норвежским «Мольде». Игра прошла 19 февраля в городе Марбелья.

На поле вышли полузащитники Евгений Черкес, который отыграл 63 минуты, и Вячеслав Ларченков, который провёл один тайм.

Во второй половине матча Валерий Карпин выпустил на поле защитников Михаила Осинова и Евгения Ливаднова.

Напомним, игра закончилась поражением «Ростова» со счётом 0:1. В рамках сборов в Испании «жёлто-синим» осталось провести один матч. Они 23 февраля встретятся с «Краснодаром».

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