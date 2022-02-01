Спортсменка из Ростова взяла бронзу на всероссийском забеге

Фото: из личного архива Ольги Вовк.

Ростовская спортсменка стала бронзовым призером на всероссийском соревновании по легкой атлетике. 29-летняя Ольга Вовк заняла третье место в забеге «Оренбургская миля». Турнир состоялся в одноименном городе 29 января. В нем приняли участие легкоатлеты со всех уголков России. Из них более 10 боролись за статус чемпиона России - в забеге на 1,6 километра (ту самую милю).Ольга пересекла финишную черту через 4 минуты 36 секунд 43 миллисекунды после старта и заняла третье место в России. Девушка призналась, что впервые участвовала в этой дисциплине. Обычно спортсменка бежит полторы или три тысячи метров. В этот раз отметки на протяжении дистанции находились в непривычных местах. Поэтому Ольге сложно было сориентироваться: когда прибавить скорости, а когда перейти на легкий бег. Однако не это помешало девушке взять серебро или даже золото.- Летом во время тренировки я повредила ахиллово сухожилие, - поделилась Ольга с Rostov.ru. - Видимо, нагрузка оказалась слишком большой. Эта травма - не редкость, она знакома многим спортсменам. Пришлось на время прекратить тренировки и заняться лечением.Ростовская легкоатлетка вернулась к физическим нагрузкам только в октябре. И сразу стала готовиться к зимним турнирам. На тренировках девушка не только занималась бегом, но и прыжками, штангой, делала упражнения с собственным весом. Все это помогает развить выносливость. Кроме того, Ольга с отягощением бегала в гору. Как говорится, тяжело в учении - легко в бою.- Тренировки разрабатывают перед началом сезона, - рассказала легкоатлетка. - Программа зависит от того, в каких соревнованиях будет участвовать спортсмен, на какой результат он рассчитывает. Поэтому подготовка всегда немного отличается.Ольга Вовк начала заниматься легкой атлетикой в 10 лет. Девушка росла в спортивной семье: папа - мастер спорта по легкой атлетике, а мама - тренер детско-юношеской спортивной школы в Батайске. Именно она и стала первым тренером будущей чемпионки. А в 10-м классе юную легкоатлетку пригласили в ростовский центр олимпийской подготовки № 1.Спортсменка вспоминает, как впервые заняла призовое место в 2010 году на первенстве России. Тогда она смогла действительно гордиться проделанной работой. Кроме того, полученная бронза мотивировала заниматься еще усерднее, достигать еще больших высот. С тех пор девушка многократно занимала призовые места в различных соревнованиях российского и мирового масштаба.Несмотря на богатый опыт в профессиональной спортивной карьере, Ольга признается, что все равно иногда сомневается в своих силах. Сможет ли она добежать, опередить соперников? В такие моменты легкоатлетка всегда вспоминает слова тренера: «Всегда нужно пересекать финишную черту. Неважно, какое место, главное - закончить».Сейчас Ольга готовится к чемпионату России, который состоится через три недели. Девушка участвует в дистанции на полторы и три тысячи метров. Затем будут тренировки перед летним соревнованием «Стипль-чез» (прим. - бег с препятствиями на три тысячи метров). Донской спортсменке предстоит не только пробежать дистанцию, но и преодолеть деревянные барьеры и ямы с водой.