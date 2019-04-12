Спортсменка из Ростова заняла третье место на чемпионате Европы по борьбе



Ростовская спортсменка стала бронзовым призёром чемпионата Европы по греко-римской борьбе. В составе женской сборной России на состязания отправилась ростовчанка Татьяна Колесникова. Чемпионат проходил в Румынии с 8 по 14 апреля. Девшука выступала в категории до 72 килограммов.



Татьяна в полуфинале уступила немецкой сопернице, и поэтому в малом финале боролась за бронзу. Она боролась с румынкой Александрой Анхель и обыграла её со счётом 5:4.



В командном зачёте сборная России оказалась пятой в списке. Первое место досталось команде из Украины.