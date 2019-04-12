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Спортсменка из Ростова заняла третье место на чемпионате Европы по борьбе

Спортсменка из Ростова заняла третье место на чемпионате Европы по борьбе
Ростовская спортсменка стала бронзовым призёром чемпионата Европы по греко-римской борьбе. В составе женской сборной России на состязания отправилась ростовчанка Татьяна Колесникова. Чемпионат проходил в Румынии с 8 по 14 апреля. Девшука выступала в категории до 72 килограммов.

Татьяна в полуфинале уступила немецкой сопернице, и поэтому в малом финале боролась за бронзу. Она боролась с румынкой Александрой Анхель и обыграла её со счётом 5:4.

В командном зачёте сборная России оказалась пятой в списке. Первое место досталось команде из Украины.

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