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Ростовская прыгунья с шестом, несмотря на травму, заняла третье место на первенстве Европы

Ростовская прыгунья с шестом, несмотря на травму, заняла третье место на первенстве Европы
На первенстве Европы по прыжкам с шестом спортсменка из Ростова завоевала бронзу. Елизавета Бондаренко приняла участие в соревнованиях, проходивших в шведском городе Евле.

К тому моменту, когда девушка вышла на стадион, сборная России уже получила золотую и бронзовую медали по спортивной ходьбе на 20 километров. В день выступления на город обрушились дождь и ветер, но это не помешало Елизавете взять высоту 4,35 метра. Она пыталась преодолеть отметку 4,45, но не смогла.

Как позже выяснилось, в начале июля Бондаренко получила травму. Это случилось в день её рождения, 1 июля. Даже в такой праздник спортсменка тренировалась. Она призналась, что из-за этого не могла заниматься в полную силу.

Золото в прыжках с шестом завоевала представительница Швейцарии ангелика Мозер. На втором месте оказалась спортсменка из Чехии Амали Швабикова.

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