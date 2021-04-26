СКА обыграл «Дружбу»

Ростовские «армейцы» победили соперника из Майкопа – 3:0.Клуб из столицы Адыгеи в этом сезоне плетётся в нижней части турнирной таблицы. СКА же имеет шансы догнать тройку лидеров и побороться за медали первенства.Преимущество ростовчан было заметно уже с самого начала игры. Но какое-то время не везло в завершении атак. Лишь только в середине тайма «красно-синие» наконец-то открыли счёт. Георгий Гонгадзе получил мяч после сольного прохода Ивана Донскова и пробил точно в ближний угол – 1:0. Были моменты ещё, но гости пока держались.Во втором тайме (на 60-й минуте) защитник «Дружбы» Руслан Таклиев забил мяч в свои ворота, 2:0. Уже в компенсированное время Руслан Шаповалов установил окончательный счёт – победа СКА, 3:0. Автор последнего гола, кстати, проводил в составе донских армейцев сотый матч.В остальных играх тура были зафиксированы следующие результаты:• «Ессентуки» - «Интер» - 1:2.• «Краснодар-3» - «Машук-КМВ» - 3:1.• «Кубань Холдинг» - «Туапсе» - 3:0.• «Легион Динамо» - «Форте» - 1:0 .• «Биолог-Новокубанск» - «Кубань» - 0:1.• «Черноморец» - «Махачкала» - 3:0.• «Спартак-Нальчик» - «Динамо Ставрополь» - 2:0.Очередной матч ростовчане проведут 10 мая в Махачкале против «Легиона Динамо».