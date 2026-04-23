Уровень воды в устье реки Дон достигнет неблагоприятных значений. Информирует региональное ГУ МЧС.

Из-за неблагоприятных погодных условий ожидается ветряной нагон 23-24 апреля. В Азове уровень воды поднимется на 20-40 сантиметров. В Ростове-на-Дону также ожидается подъём до этой же отметки, а в Аксае уровень воды будет близок к ней.

Спасатели предупреждают, что есть риск подтопления низменных и прибрежных территорий населённых пунктов, внутрипоселковых дорог. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения.

В случае происшествий звонить по номеру телефону: 112.
Фото: ГУ МЧС РО
