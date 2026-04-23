После двухнедельного затишья на Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце после двухнедельного перерыва произошла мощная вспышка. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.- Очередной очень эффектный сильный взрыв, наблюдавшийся на левом краю Солнца, появился на снимках с космических телескопов около 8 утра по московскому времени, - сообщили специалисты.Вспышка по уровню достигла балла M1.65 (сильная). Ранее событие такого класса наблюдалось 9 апреля. Вспышка провоцировать магнитные бури уже с 24 апреля.Метеозависимым людям стоит приготовиться. Необходимо снизить физические и умственные нагрузки и отказаться от вредной пищи.