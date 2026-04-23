В Ростовской области продают прибыльный рыбоводческий комплекс за 78 млн рублей

В Ростовской области продают прибыльный рыбоводческий комплекс, оценочная стоимость которого составляет 78 миллионов рублей. Инвесторам предлагается не только земельный участок и водоёмы, но и ценный рыбный запас, оцениваемый более чем в 10 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось в апреле на популярной платформе для размещения объявлений.Продажа обусловлена сменой инвестиционных интересов текущего владельца. Комплекс, расположенный в хуторе Лесном Мартыновского района, полностью оборудован и готов к дальнейшему масштабированию, что делает его привлекательным объектом для вложений.Ключевые активы комплекса включают в себя производственные цеха и земельный участок площадью 0,25 гектара, на которых расположены четыре цеха. Они обеспечивают полный цикл разведения рыбы от малька до товарного веса, с проектной мощностью 15 тонн рыбы и высоким потенциалом для увеличения производства. Также к активам относятся обширные водные ресурсы общей площадью 14 гектаров, из которых на данный момент для размещения садков используется 630 кв. метров, где содержится около 15 тонн рыбы.Дополнительным преимуществом является ценное поголовье, представленное молодняком осетра и форели, с ожидаемым достижением товарного веса осетров к концу года. Форель успешно выращивается на проточной воде.Развитая инфраструктура сбыта, включающая налаженные каналы продаж напрямую в крупные розничные сети, и квалифицированный персонал с опытом работы в ритейле, также являются значимыми активами. Наконец, стратегическое расположение комплекса в выгодной логистической зоне с удобным доступом к основным рынкам сбыта в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском, Ставропольском краях обеспечивает оперативность поставок и снижение транспортных расходов.Продавцы прогнозируют, что новый владелец сможет достичь прибыльности в течение 12-16 месяцев. Ожидается, что доходность от продажи выращенной рыбы может в 5-7 раз превысить доходы от реализации живой рыбы, что подтверждает высокую инвестиционную привлекательность данного предложения.