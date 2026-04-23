Экс-начальник МВД по Ростову Сергей Шпак и его подчинённый не признали вину в суде

Экс-начальник Управления МВД по Ростову-на-Дону Сергей Шпак и его подчинённый Сергей Егоркин впервые предстали перед Первомайским районным судом региона. Оба фигуранта отказались признать свою вину по обвинению в получении взяток, мошенничестве и незаконном обороте средств платежей.Следствие установило, что Шпак якобы получил в 2017 году взятку в виде туристических путёвок от представителя коммерческой структуры за оказание содействия в решении служебных вопросов. По версии правоохранителей, действия бывшего чиновника были направлены на незаконное обогащение за счёт средств третьих лиц. Кроме того, речь идёт о фактах использования необеспеченных расчётных документов и создании условий для хищения бюджетных средств.Напомним, что Сергей Шпак был задержан 12 марта прошлого года по подозрению в коррупционных схемах. В СИЗО бывший начальник городского главка пробудет еще шесть месяцев.