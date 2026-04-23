На ремонт четырёх километров трассы Новошахтинск – Гуково выделят 56,7 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок 23 апреля.Министерство транспорта региона выступает заказчиком работ. Ремонт будет проведён в Красносулинском районе на участке трассы от третьего до седьмого километра. Таким образом, стоимость ремонта одного километра дороги составит примерно 14 миллионов рублей.Подрядчик должен будет выполнить следующие работы: уплотнение грунта и обочин; покрытие новой асфальтобетонной смесью и её выравнивание; нанесение дорожной разметки термопластиком со светоотражающими стеклошариками; установка светоотражателей и дорожных ограждений.В документации перечислены дефекты текущего состояния дороги: заниженная обочина, сетка трещин, колейность до 50 мм, выкрашивание и разрушение кромки покрытия.Определение победителя закупки запланировано на 6 мая. Работы необходимо завершить до 30 сентября текущего года.