«СКА-Ростов» разгромил «Туапсе»

В эти дни ростовский СКА завершает учебно-тренировочный сбор в Небуге (Краснодарский край). В последнем матче УТС «красно-синие» сразились с ФК «Туапсе», соперником по ПФЛ. До этого команды играли между собой дважды – и в спарринге (летом), и в чемпионате была ничья – 0:0 и 1:1 (позже результат этого матча аннулировали). Теперь же наконец-то подопечные Дениса Попова победили.Территориальное преимущество было у ростовчан. Однако забить никак не получалось. При этом тренерский штаб ростовчан много экспериментировал с сочетаниями игроков и игровыми схемами.Счёт открыли лишь во втором тайме. После контратаки с левого фланга мяч получил Филипп Кондрюков, который со средней дистанции послал игровой снаряд в дальний нижний угол – 1:0. Затем СКА вынудил оппонента ошибиться у своих ворот – в итоге совершенно свободный новичок клуба Иван Донсков получил мяч на линии вратарской площадки соперника и несильно ударил мимо голкипера, 2:0. Третий гол получился после ещё одной контратаки. Руслан Шаповалов поставил в ней точку выстрелом в ближний угол, без шансов для воротника – 3:0. Итог – крупная победа ростовского СКА, 3:0.На УТС в Небуге ростовский СКА одержал сухие крупные победы над майкопской «Дружбой» (5:0), молодёжным составом ФК «Сочи» (4:0) и «Туапсе» (3:0), общий счёт - 12:0.После нескольких выходных СКА продолжит подготовку к весенней части сезона в Турции, где запланировано ещё несколько матчей. 13 февраля – с командой ФНЛ «СКА-Хабаровск».Ближайшая официальная игра состоится 7 марта в Новороссийске, где армейцы Дона сразятся с «Черноморцем».