В Ростове с 12 мая по 5 июня в центре города и на Западном временно не будет горячей воды

В Ростове с 12 мая по 5 июня в центре города и на Западном временно не будет горячей воды

В Ростове с 12 мая по 5 июня в центре города и на Западном временно не будет горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Ростовские тепловые сети».

Ограничения связаны с подготовкой теплооборудования к отопительному сезону 2026–2027 годов. В рамках подготовки проведут гидравлическую опрессовку тепловых сетей и ремонтные работы на Ростовской ТЭЦ-2.

Жителей следующих районов Ростова временно лишат горячего водоснабжения:

- центр (Пушкинская, Будённовский, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучёва, Чехова, Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко, 20-я улица, Верхоянский и Второй);

-Западный (Малиновского, Доватора, Мадояна, Стачки, Литвинова, 2-я Володарского, Заводская, Каширская, жилой массив «Левенцовка», Пескова, Машиностроительный, С. Разина, 3-я Кольцевая, Профсоюзная).

После того как работы завершатся, начиная с 20 мая, ростовчанам снова включат горячую воду.
Фото: DonDay
