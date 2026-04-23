Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону люксовая иномарка врезалась в светофор у ТЦ «Парк». Авария произошла вечером 23 апреля на проспекте Космонавтов.Иномарка после столкновения снесла светофор и остановилась на тротуаре, буквально в нескольких метрах от одного из входов в ТЦ.К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал. Детали инцидента выясняются.Однако люксовое авто сильно пострадало. Передняя часть кузова смята как консервная банка, бампер и вовсе валяется на дороге.