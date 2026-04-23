Апелляция оставила в силе изъятие имущества экс-судьи ВС Виктора Момотова

Экс-судья Верховного суда РФ Момотов не смог оспорить решение суда об изъятии в доход государств своего имущества. Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу по иску Генеральной прокуратуры. Надзорное ведомство подало иск против Момотова и двух других лиц в сентябре прошлого года. По версии прокуратуры, Момотов использовал свою должность для обхода антикоррупционных ограничений и легализации активов, оформленных на третьих лиц. Основной частью изымаемой собственности является сеть отелей Marton, насчитывающая 40 гостиниц в Краснодарском крае, Ростовской и Воронежской областях. Сразу после подачи иска Виктор Момотов покинул свои посты в Верховном суде, однако сохранил статус судьи в отставке. Первая инстанция – Останкинский районный суд Москвы – в начале октября прошлого года полностью удовлетворила требования Генпрокуратуры. Более 70 объектов недвижимости были зарегистрированы на краснодарского бизнесмена Андрея Марченко (владельца сети отелей Marton), а еще 18 – на его сына Ивана. Имущество расположено в Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Вологде. 17 марта появилась информация о намерении экс-судьи оспорить решение о конфискации. Ответчиками по апелляции стали также компаньон Момотова Андрей Марченко, его сын Иван и ООО «Гостиница «Вологда». Росимущество было привлечено в качестве третьего лица. Однако в конце апреля Московский городской суд вынес окончательное решение, отклонив апелляционную жалобу.

