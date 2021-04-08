Ростовский СКА разгромил «Туапсе»

Игра со слабейшей командой ПФЛ далась относительно легко. Армейцы ожидаемо победили.На первых порах СКА не хватало хладнокровия в реализации моментов. Первый мяч подопечные Дениса Попова забили лишь в середине первого тайма. С двумя ударами голкипер гостей справился, но армейцы всё-таки забили первый мяч – «затолкали». Отличился Иван Донсков. Через несколько минут арбитр назначил пенальти в ворота «Туапсе». Удар с точки уверенно реализовал Георгий Гонгадзе. После первого тайма на табло был счёт 2:0.Во втором тайме «курортники» кое-что стали создавать в нападении, стали появляться моменты, но в целом СКА продолжал контролировать ход игры. За 15 минут до конца игры Филипп Кондрюков довёл счёт до крупного «бильярдным» ударом в дальний нижний угол, 3:0. Вышедший на замену Сергей Гаранжа кивком головы в ближний угол установил окончательный счёт – 4:0 в пользу ростовчан.В остальных матчах дня в ПФЛ «Анжи» (Махачкала) дома превзошёл «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) - 3:2, а «Кубань Холдинг» (Павловская) была на выезде сильнее ФК «Махачкала» - 3:1.16 апреля СКА примет у себя «Машук-КМВ» (Пятигорск). В таблице армейцы идут на 4-м месте из 17.