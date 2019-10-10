СКА сыграл вничью с «Легионом-Динамо»

Донские армейцы со счётом 1:1 сыграли с махачкалинским «Легионом-Динамо».



Серия без поражений продолжается. Подопечные Владимира Усина не проиграли и в этот раз, однако соперник был из нижней части турнирной таблицы. Надо было побеждать.



Начало осталось за командой хозяев. Армейцы владели преимуществом, но не клеилось в завершении атак. Гости атаковали мало, но одна из таких атак принесла успех. На 33-й минуте махачкалинцы подали угловой, и Камиль Ибрагимов переправил мяч в ворота ростовчан – 0:1.



«Красно-синие» пошли вперёд большими силами, не использовали несколько хороших моментов, но в середине второго тайма всё-таки забили. Даниил Иванков после навеса со штрафного оказался расторопнее других в суматохе у ворот соперника – 1:1. Оставалось больше двадцати минут, однако темп игры спал, и ни тем, ни другим вырвать победу не удалось. Итог – боевая ничья, которой вряд ли могут быть довольны болельщики армейцев.



В параллельных матчах «Машук-КМВ» (Пятигорск) добыл очко в матче против «Динамо» (Ставрополь) - 0:0, а ХК «Махачкала» обыграл земляков из «Анжи» - 1:0. И «Машук-КМВ», и «Махачкала» обошли ростовчан в турнирной таблице чемпионата России среди клубов ПФЛ южной зоны. Армейцы теперь занимают 8-е место.



19 октября СКА сыграет в Нальчике с местным «Спартаком».