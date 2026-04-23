Из-за майских праздников на Дону изменили график выплат детский пособий

В связи с предстоящими майскими праздниками, региональное отделение Социального фонда России (СФР) объявляет о досрочных выплатах некоторых детских пособий. Родители, получающие социальную поддержку, могут ожидать поступления средств раньше обычного.Все выплаты, которые по стандартному графику должны были быть осуществлены до 3 мая, будут перечислены уже 29 апреля. Это касается единого пособия на детей до 17 лет и для беременных женщин, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также пособия на ребенка военнослужащего по призыву.Более раннее поступление средств ожидает семьи, выбравшие безналичный способ получения пособий через банки.Для получателей, предпочитающих доставку через отделения Почты России, выплаты будут произведены в соответствии с утвержденным графиком работы почтовых служб.Отмечается, что ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трех лет поступит 5 мая, согласно установленному графику.Региональное отделение СФР просит граждан с пониманием отнестись к возможным изменениям в привычном графике выплат и следить за информацией на официальных ресурсах ведомства.