Из-за майских праздников на Дону изменили график выплат детский пособий
В связи с предстоящими майскими праздниками, региональное отделение Социального фонда России (СФР) объявляет о досрочных выплатах некоторых детских пособий. Родители, получающие социальную поддержку, могут ожидать поступления средств раньше обычного.
Все выплаты, которые по стандартному графику должны были быть осуществлены до 3 мая, будут перечислены уже 29 апреля. Это касается единого пособия на детей до 17 лет и для беременных женщин, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также пособия на ребенка военнослужащего по призыву.
Более раннее поступление средств ожидает семьи, выбравшие безналичный способ получения пособий через банки.
Для получателей, предпочитающих доставку через отделения Почты России, выплаты будут произведены в соответствии с утвержденным графиком работы почтовых служб.
Отмечается, что ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трех лет поступит 5 мая, согласно установленному графику.
Региональное отделение СФР просит граждан с пониманием отнестись к возможным изменениям в привычном графике выплат и следить за информацией на официальных ресурсах ведомства.