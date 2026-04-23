В Ростове-на-Дону нейросети установили «максофон» из-за сбоев связи и интернета

В Ростове-на-Дону из-за проблем с интернетом и связью установили «максофон» с помощью нейросети. Блогер Александр Соловьёв поделился новым видео, демонстрирующим это устройство.Ростовчане часто сталкиваются с перебоями связи, что затрудняет звонки и отправку сообщений как по работе, так и близким. В связи с этим появились предложения установить таксофоны, как это было в 90-е годы. На этот призыв откликнулся известный донской блогер, который с помощью нейросети установил отечественный «таксофон» на улице Большой Садовой, напротив городской администрации.Александр задал вопрос: «Чтобы была всегда связь, когда глушат интернет. Как вам такая идея?».Александр неоднократно воплощал мечты ростовчан в реальность, используя современные технологии. Так, с помощью специальной программы были достроены трамвайные пути на Левенцовке, запущен общественный транспорт, а также представлены проекты строительства метро и создания ровных дорог в столице Дона.