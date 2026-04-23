В Ростове-на-Дону не нашли средства на строительство корпуса ЦГБ им.Семашко

В Ростове-на-Дону не нашли средства на строительства нового корпуса ЦГБ им. Семашко. Об этом сообщила замгубернатора Ростовской области Олеся Старжинская.По ее словам, проектно-сметная документация уже готова. Однако дальнейшая судьба корпуса пока не известна.- Источники финансирования пока не определены. На строительство понадобится около 23 млрд рублей, - сообщила Старжинская.История со строительством нового хирургического корпуса ЦГБ имени Семашко длится уже восемь лет – в то время главой города был Виталий Кушнарев. Согласно плану, комплекс включает 8 этажей, площадью 61 тысяч квадратных метров. Необходима установка 660 койко-мест в стационаре, а также 36 мест для отделений реанимации и интенсивной терапии.В качестве финансирования планировалось привлечь частного инвестора, заключив с ним концессионное соглашение. Однако это оказалось невыгодно – выбор пал на бюджетное финансирование. Когда на смену пришел Алексей Логвиненко в 2022 году, выяснилось, что денег на строительство не хватает. Строительство оценивалось в 19,3 млрд рублей.Затем вопрос снова поднимался в 2023 году. Был разработан проект, который получил положительную оценку госэкспертизы, но работы так и не начались.