На домашнюю игру «Ростова» против «Сочи» пришли 9,7 тысячи зрителей

На домашнюю игру «Ростова» против «Сочи», прошедшую 19 апреля, пришли 9,7 тысячи зрителей. Это подтверждается данными о посещаемости футбольных матчей.На стадионе, который вмещает до 45 тысяч человек, собралось лишь 35% зрителей. Болельщики пришли поддержать свою команду. Однако матч завершился поражением «Ростова» со счётом 0:1, что стало результатом игры с аутсайдером чемпионата России.Для сравнения: домашняя игра лидера РПЛ, «Краснодара», собрала более 30 тысяч болельщиков. Такое количество зрителей на матчах «Ростова» можно только представить. Хотя несколько лет назад стадион был гораздо более посещаемым.Вероятно, основная причина низкой посещаемости — серия поражений «Ростова». Болельщики не хотят тратить деньги на то, чтобы видеть, как их команда проигрывает. Больше всего зрителей на домашнюю игру «Ростова» пришло на матч со «Спартаком». Их было более 15 тысяч человек, что стало максимальным показателем во второй части чемпионата России.