В суд Ростова передали дело о резонансной драке в Доломановском переулке. На скамье подсудимых окажутся трое молодых людей, обвиняемых в участии в драке с отцом и сыном.По данным регионального управления СКР, конфликт произошел в октябре 2023 года в ЖК «Центральный-2» в Ростове-на-Дону. Группа молодых людей, громко разговаривая, проходила мимо дома № 124. Один из них, как сообщается, сбил ногой припаркованные самокаты и повредил бампер автомобиля. Вскоре из дома вышли Дмитрий и Владислав Свиридовы, отец и сын, которые попытались предъявить претензии по поводу шумного поведения и возможного повреждения их машины.Словесная перепалка быстро переросла в драку. Результатом столкновения стали тяжелейшие травмы у 24-летнего Рафаэля Цатуряна. Пострадавший провел в коме более двух недель. Медики диагностировали у него перелом основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы лицевых костей и частичную потерю памяти.По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью задержан 19-летний Владислав Свиридов. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ. После года расследования дело передано в суд.Обстоятельства усугубляет и то, что Дмитрий Свиридов является тренером по боксу, а его сын – бойцом ММА. Наличие профессиональных навыков боевых искусств у отца и сына ставит под сомнение версию о самообороне. Жестокость ударов и добивание противников, не оказывавших сопротивления, по мнению некоторых, больше похожи на расправу, особенно учитывая, что наиболее серьезно пострадал человек, практически не участвовавший в активных действиях.Дела трех других участников инцидента выделены в отдельное производство. Им инкриминируются хулиганство, разбой, а также угроза убийством, насильственные действия сексуального характера и изнасилование. Изначально они находились под домашним арестом. Но после сообщения о новом нападении на женщину с применением насилия и грабежом (предположительно, совершенном одним из подозреваемых с сообщником в ноябре 2025 года), всем фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело в отношении трех участников драки направлено в суд для рассмотрения по существу.- Дело Дмитрия Свиридова будет рассматриваться отдельно, - сообщает портал DonDay