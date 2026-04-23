В Ростове мужчину обвиняют в убийстве незнакомца в ходе конфликта

В Ростове-на-Дону мужчину обвиняют в убийстве незнакомца. Инцидент произошел 20 апреля.

В тот день утром 34-летний подозреваемый находился у цветочного магазина на улице Вятской. Мимо проходил 43-летний незнакомец. Между прохожими завязался конфликт. Согласно данным следствия, в ходе спора обвиняемый решил прибегнуть к силе. Он нанес горожанину больше одного удара ножом в грудную клетку. От полученных травм потерпевший скончался до прибытия бригады скорой медпомощи.

После случившегося злоумышленник ушел с места преступления. Но вскоре полиция набрела на его след.

Против местного жителя завели уголовное дело по статье «Убийство».

- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СК Ростовской области.


На сегодняшний день устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: СК Ростовской области
Еще по теме:

