В Ростове мужчину обвиняют в убийстве незнакомца в ходе конфликта

- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СК Ростовской области.

В Ростове-на-Дону мужчину обвиняют в убийстве незнакомца. Инцидент произошел 20 апреля.В тот день утром 34-летний подозреваемый находился у цветочного магазина на улице Вятской. Мимо проходил 43-летний незнакомец. Между прохожими завязался конфликт. Согласно данным следствия, в ходе спора обвиняемый решил прибегнуть к силе. Он нанес горожанину больше одного удара ножом в грудную клетку. От полученных травм потерпевший скончался до прибытия бригады скорой медпомощи.После случившегося злоумышленник ушел с места преступления. Но вскоре полиция набрела на его след.Против местного жителя завели уголовное дело по статье «Убийство».На сегодняшний день устанавливаются все обстоятельства произошедшего.