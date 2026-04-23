На территории ЖК «Движение 61» в «Новом Ростове» строят школу и детский сад на сотни мест
ГК «ЮгСтройИнвест» строит инновационную школу и детский садик на сотни детей в жилом квартале «Движение 61» развивающейся жилой зоны «Новый Ростов».
Школу возводят параллельно с остальной застройкой и планируют завершить к концу 2027 года. Площадь образовательного учреждения составит 22 тысячи квадратных метров.
Как рассказал директор «СЗ-1 «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко, в школе будет высокотехнологичное оборудование отечественного производства, чтобы у учащихся была возможность получать знания в доступном и увлекательном формате. Готовятся стадион с беговыми дорожками, уличные тренажеры, зоны для игр и досуга школьников. На территории предусмотрены круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Здание рассчитано на 900 учеников. Для малышей во втором квартале текущего года также начнется строительство современного детского сада — на 400 воспитанников.
Концепция ЖК «Движение 61» — безопасная и отвечающая требованиям времени территория для жизни семьи. Выезд из ЖК ведет прямиком на проспект Шолохова, дорога до центра Ростова занимает 15 минут. В жилых зонах предусмотрены расширенные дворы без машин (парковки подземные), увеличенные прогулочные зоны, продуманная пешеходная инфраструктура. Образовательные учреждения расположены на расстоянии пешей прогулки от домов.
Под руководством Юрия Иванова группа компаний «ЮгСтройИнвест» последовательно и планомерно развивает «Новый Ростов». Территория старого аэропорта постепенно превращается из пустыря в передовую городскую территорию со всей необходимой для жизни инфраструктурой.
