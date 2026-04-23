На территории ЖК «Движение 61» в «Новом Ростове» строят школу и детский сад на сотни мест

На территории ЖК «Движение 61» в «Новом Ростове» строят школу и детский сад на сотни мест


ГК «ЮгСтройИнвест» строит инновационную школу и детский садик на сотни детей в жилом квартале «Движение 61» развивающейся жилой зоны «Новый Ростов».
Школу возводят параллельно с остальной застройкой и планируют завершить к концу 2027 года. Площадь образовательного учреждения составит 22 тысячи квадратных метров.



Как рассказал директор «СЗ-1 «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко, в школе будет высокотехнологичное оборудование отечественного производства, чтобы у учащихся была возможность получать знания в доступном и увлекательном формате. Готовятся стадион с беговыми дорожками, уличные тренажеры, зоны для игр и досуга школьников. На территории предусмотрены круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Здание рассчитано на 900 учеников. Для малышей во втором квартале текущего года также начнется строительство современного детского сада — на 400 воспитанников.

Концепция ЖК «Движение 61» — безопасная и отвечающая требованиям времени территория для жизни семьи. Выезд из ЖК ведет прямиком на проспект Шолохова, дорога до центра Ростова занимает 15 минут. В жилых зонах предусмотрены расширенные дворы без машин (парковки подземные), увеличенные прогулочные зоны, продуманная пешеходная инфраструктура. Образовательные учреждения расположены на расстоянии пешей прогулки от домов.

— Людям важно, чтобы школа, детский сад, поликлиники, места для прогулок были рядом. Так здесь формируется полноценная среда для комфортной жизни, — уверен Игорь Папко.

Под руководством Юрия Иванова группа компаний «ЮгСтройИнвест» последовательно и планомерно развивает «Новый Ростов». Территория старого аэропорта постепенно превращается из пустыря в передовую городскую территорию со всей необходимой для жизни инфраструктурой.

Застройщик ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН входит в ГК «ЮгСтройИнвест».
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: наш.дом.рф

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
