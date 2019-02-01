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Шпажистка из Ростова завоевала бронзу на Кубке мира

Шпажистка из Ростова завоевала бронзу на Кубке мира
Ростовская шпажистка привезла бронзовую медаль с юниорского этапа Кубка мира по фехтованию. Сборная России, в составе которой выступала дончанка Евгения Жаркова, заняла третье место.

Как сообщили в российской федерации фехтования, в первых двух встречах наши спортсменки обыграли сборную Японии со счётом 45:27 и сборную Чехии со счётом 45:36.

На встрече с США в полуфинале шпажистки вели равную борьбу. Перед последним кругом американки выигрывали с разницей в два укола — 30:28. Оставшиеся три игры закончились с одинаковым счётом 5:5. Так, сборная США оставила победу за собой и вышла в финал.

За третье место боролись сборные Франции и России. Со счётом 38:35 наши девушки завоевали бронзу. На первую ступень пьедестала поднялись спортсменки из Италии. На втором месте оказались американки.

Ростовчанка Евгения Жаркова после выступления надёжно укрепила свои позиции в юниорской сборной нашей страны.

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