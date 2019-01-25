Шпажистка из Ростова завоевала бронзу на первенстве страны по фехтованию



Ростовская шпажистка заняла третье место на юниорском первенстве России по фехтованию. Соревнования среди девушек прошли 26 и 27 января в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в городском управлении физической культуры и спорта.



Южную столицу представляла Евгения Жаркова, воспитанница Ростовского областного училища олимпийского резерва. Во всероссийском юниорском рейтинге она заняла третью ступень.



В четвертьфинале Евгения одержала победу над уроженкой Севастополя Антониной Захаренко со счётом 15:13. В полуфинале же она уступила Марине Кесаевой из Подмосковья, а в финале — Анастасии Солдатовой со счётом 15:9.



Золото в первенстве завоевала Марина Кесаева.