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Шпажистка из Ростова завоевала бронзу на первенстве страны по фехтованию

Шпажистка из Ростова завоевала бронзу на первенстве страны по фехтованию
Ростовская шпажистка заняла третье место на юниорском первенстве России по фехтованию. Соревнования среди девушек прошли 26 и 27 января в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в городском управлении физической культуры и спорта.

Южную столицу представляла Евгения Жаркова, воспитанница Ростовского областного училища олимпийского резерва. Во всероссийском юниорском рейтинге она заняла третью ступень.

В четвертьфинале Евгения одержала победу над уроженкой Севастополя Антониной Захаренко со счётом 15:13. В полуфинале же она уступила Марине Кесаевой из Подмосковья, а в финале — Анастасии Солдатовой со счётом 15:9.

Золото в первенстве завоевала Марина Кесаева.

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